Facebook plant offenbar den Einstieg in den Let's-Play-Streamingmarkt. Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man den Kunden, die anlässlich der Coronakrise mehr Zeit als sonst mit Gaming verbringen, eine geeignete Lösung bereitstellen. Bei der App, die Facebook laut einer Meldung der New York Times heute offiziell vorstellen will (und die sich bereits bei Google Play in der Android-Version findet), handelt es sich offenbar um einen Let's-Play-Videodienst nach dem Vorbild von Twitch. Im Zentrum steht dabei die Mobile-Anwendung eines solchen Tools. Das Unternehmen erklärt, dass rund 700 Millionen der 2,5 Milliarden ...

