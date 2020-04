BERLIN (Dow Jones)--Vor dem digitalen Corona-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche hat Währungskommissar Paolo Gentiloni eine zusätzliche Billion Euro gefordert. "Hilfen in Höhe von 1,5 Billionen Euro könnten nötig sein, um diese Krise zu bewältigen", sagte Gentiloni dem Spiegel. Die Eurogruppe habe bereits Vorschläge in Höhe von mehr als 500 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. "Damit bleibt mindestens eine Billion Euro. Damit ist die Größenordnung, um die es jetzt gehen muss, in etwa umrissen."

Gentiloni will dafür den nächsten mehrjährigen EU-Haushalt anzapfen. "Es geht um drei Punkte: Wir brauchen für den Wiederaufbau, erstens, ein gemeinsames Instrument, das, zweitens, ausreichend groß ist und, drittens, schnell zur Verfügung steht", sagte Gentiloni. "Aus meiner Sicht könnte das mehrjährige EU-Rahmenbudget der Weg sein, diese Ziele zu erreichen."

Gentiloni betonte, dass die Debatte über Eurobonds die EU derzeit nicht weiterführe. "Wir sollten uns jetzt keine rückwärtsgewandten Diskussionen leisten." Niemand schlage derzeit die Ausgabe von Bonds vor, um die Schulden zu finanzieren, die in den vergangenen zehn Jahren aufgelaufen seien, so der Währungskommissar. Nötig sei jedoch ein gemeinsames Instrument, um den Wiederaufbau zu finanzieren. "Sonst riskieren wir, dass die Unterschiede zwischen den Volkswirtschaften in der Eurozone und im Binnenmarkt zu groß werden und beides auseinander bricht", sagte Gentiloni.

Zuvor hatte Italiens Premierminister Giuseppe Conte in einem flammenden Plädoyer für Eurobonds geworben. Es brauche jetzt die "ganze Feuerkraft" der EU, "und zwar über die Ausgabe von gemeinsamen Anleihen", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Die Sichtweise der Bundesregierung oder der niederländischen Regierung dazu müsse sich ändern, forderte der italienische Premier. Beide Staaten lehnen die Bonds strikt ab, während auch Griechenland und Spanien diese unterstützen. Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich am Donnerstag zu ihrer nächsten Videokonferenz.

April 20, 2020

