Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft plädiert in der aktuellen Corona-Krise für steuerliche Hilfen und Sonntagsöffnungszeiten für den gebeutelten stationären Einzelhandel. Zu den steuerlichen Hilfen zählt der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss eine temporäre Halbierung des Mehrwertsteuersatzes sowie eine Reduzierung der Gewerbesteuerbelastung. Zudem beklagt die Immobilienwirtschaft das unterschiedliche Vorgehen der einzelnen Bundesländer mit der Corona-Pandemie, wie beispielsweise die Öffnung von Shopping Centern in eigen Ländern, während die Türen in anderen Regionen weiter verschlossen blieben.

"Wenn wir wirklich mit den Gewerbeimmobilien, mit den Gewerbeangestellten wieder aus der Krise rauskommen wollen, dann bedarf es diesen einheitlichen Vorgehens", mahnte ZIA-Präsident Andreas Mattner. "Es wird schon so sein, dass ein Stückweit nach der Krise unsere Städte sich verändern und wir sie nicht wiedererkennen werden. Es darf nur nicht noch schlimmer und nicht noch stärker werden." Deswegen richte er einen dringenden Appell an die Politik, dass für die Branche noch mehr getan werden müsse.

Ruinöse Rabattschlachten vermeiden

Im stationären Handel sei die Liquiditätssituation extrem angespannt und man müsse dafür sorgen, dass nicht alles zusammen breche, betonte Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel. "Wir müssen für die Händler was tun, die Händler sind das Herz in der Stadt", so Schöberl. "Es sind schon einige Insolvenzen oder Schutzschirmverfahren angestrengt worden." Anstelle von ruinösen Rabattschlachten um die Saisonware nach dem Shutdown könne eine temporäre Halbierung der Mehrwertsteuer den besseren Anreiz geben, betonte Schöberl.

Der ZIA forderte zudem auch eine Anpassung der KfW-Förderung, damit auch Handelsimmobilienunternehmen von den Förderungen profitieren können. Auch sollten Hygienemaßnahmen erweitert und Kundenfrequenz gesteuert werden, wie etwa durch eine vorübergehende Öffnung der Läden an Sonntagen.

Bei Corona Begleitkommission mit Wirtschaftsvertretern nötig

Auch forderte die Immobilienwirtschaft einen stärkeren Einfluss für die Branche in den aktuellen Diskussionen um die Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Neben der Abwägung von gesundheitlichen Folgen müssten auch die wirtschaftlichen Auswirkungen mit bedacht werden. Der ZIA schlug daher die Einsetzung einer Begleitkommission vor. Diese solle darüber beraten, wie der Einzelhandel in Deutschland auf vernünftige und verantwortungsvolle Weise seinen Betrieb wiederaufnehmen könne und solle. Kommissionsmitglieder sollten neben Virologen und Vertretern des Sachverständigenrats der Bundesregierung auch Immobilienverbände umfassen, die ihren Schwerpunkt im Bereich der Handels- und Wirtschaftsimmobilien haben.

"Gesellschaft und Wirtschaft brauchen mehr Einbindung auch anderer fachlicher Erfahrungen und mehr Substanz für die anstehenden Herausforderungen", so Mattner. "Wir brauchen die Branchenfachleute mit am Tisch." Der stationäre Einzelhandel ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Der ZIA spricht von einem "künstliches Koma", das pro Tag zu einem Umsatzverlust von rund 1,5 Milliarden Euro führt. Für viele Einzelhändler sei diese Situation wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Daher sei auch wegen ausbleibender Mietzahlungen die Liquidität von Vermietern gefährdet. "Bei rund 120 Milliarden Euro Gewerbemieten in Deutschland ist damit eine bedeutsame volkswirtschaftliche Leistung bedroht", so der ZIA.

