Der Goldpreis startet kaum verändert in die neue Woche. Nachdem Gold in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch erreicht hat, ging es zum Wochenausklang wieder leicht bergab. Die schon angekündigte Konsolidierung nahm ihren Lauf. Doch die könnte kurz ausfallen. Zumindest dann, wenn man sich der Meinung von Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors anschließt. Er sieht den Goldpreis in ganz andere Sphären steigen. Den Kampf gegen die Pandemie bezeichnet er als den 3. Weltkrieg."Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...