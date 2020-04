Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank erwartet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen im ersten Quartal kräftig gesunken ist. Für das zweite Quartal prognostiziert sie einen noch deutlicheren BIP-Rückgang, dessen Stärke allerdings von der Dauer des "Lockdown" abhängt und daher nicht absehbar ist. "Die Coronavirus-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen stürzten die deutsche Wirtschaft in eine schwere Rezession", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht.

Insbesondere in einigen konsumnahen Dienstleistungsbranchen hätten sie zu einer Einstellung der Wirtschaftstätigkeit ab Mitte März geführt. Auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, wie beispielsweise in der Kfz-Industrie, sei es in der zweiten März-Hälfte zu erheblichen Produktionsrückgängen gekommen. "Demzufolge dürfte die gesamtwirtschaftliche Leistung bereits im ersten Vierteljahr 2020 breit angelegt und kräftig zurückgegangen sein", prognostiziert die Bundesbank und setzt hinzu: "Zudem muss davon ausgegangen werden, dass sich die wirtschaftlichen Einschränkungen im Frühjahrsquartal noch erheblich stärker niederschlagen werden."

Wie stark der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität letztlich ausfalle, sei gegenwärtig kaum verlässlich absehbar. "Die Schwere der Rezession hängt maßgeblich davon ab, wann und in welchem Ausmaß die zur Bekämpfung der Pandemie eingeführten Einschränkungen weiter gelockert und durch Instrumente ersetzt werden können, welche die Wirtschaft weniger belasten."

Die Bundesbank erwartet, dass trotz der zuletzt angekündigten vorsichtigen Lockerung so lange "substanzielle Restriktionen" fortbestehen werden, bis es eine medizinische Lösung für den Umgang mit dem Virus gibt. "Eine rasche und starke wirtschaftliche Erholung erscheint aus diesem Grund aus gegenwärtiger Perspektive eher unwahrscheinlich", schreibt sie.

Eine Rolle spiele dabei auch, wie schnell die Verbraucher und Unternehmen nach den Lockerungen ihr Verhalten normalisierten - nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in den Ländern, mit denen Deutschland wirtschaftlich eng verflochten sei. Eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale der deutschen Wirtschaft erwartet die Bundesbank aber wegen der sozialen Sicherungssysteme nicht.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.