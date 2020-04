Aus Sicht des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) wird es zukünftig fast unmöglich sein, die in der Altfahrzeugverordnung entsprechend der EU-Vorgaben gesetzten Recycling- und Verwertungsquoten für Altautos zu erreichen. Grund hierfür sei der zunehmende Anteil von Kunststoffen in Fahrzeugen bei gleichzeitig schwindendem Metallgehalt. In der gemeinsam mit dem Mitgliedsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...