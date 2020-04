Negative Energiepreise für mehr als sechs Stunden am Stück bedeuten, dass die niederländische Regierung für erneuerbaren Anlagen im SDE+-Programms keine Vergütung mehr zahlt. Am 29. März war dies der Fall, wobei der fallende Strompreis durch die sinkende Stromnachfrage infolge der Eindämmungsmaßnahmen von Covid-19-Pandemie begründet liegt.von pv magazine International Die niederländische Unternehmensagentur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die das Anreizprogramm SDE+ für erneuerbare Energien in großem Maßstab verwaltet, hat bekannt gegeben, dass sie für den 29. März wegen negativer ...

