Paris (ots/PRNewswire) - Das Consumer Goods Forum (CGF) kündigt an, dass Peter Freedman nach einer sechsjährigen Tätigkeit als geschäftsführender Direktor von dieser Funktion zurücktreten wird. Sein Nachfolger ist Dr. Wai-Chan Chan, derzeit Hauptteilhaber und an der Leitung der Einzelhandels- und Konsumgüterpraxis bei Oliver Wyman beteiligt. Nach dem Ablauf einer geplanten Einführungsphase wird Herr Freedman sein Amt als geschäftsführender Direktor am 1. Juni 2020 an seinen Nachfolger übergeben.Peter Freedman begann seine Tätigkeit als geschäftsführender Direktor des CGF im Januar 2014. Ozgur Tort und Emmanuel Faber, Vorstandsvorsitzende des CGF: "Der Vorstand ist Peter für die in den letzten Jahren an den Tag gelegten Führungsqualitäten zutiefst dankbar. Unter seiner Führung hat sich das CGF in der Konsumgüterindustrie zu einer einzigartigen Kraft entwickelt, die eine Zusammenarbeit zwischen Produktion und Einzelhandel mit dem Ziel positiver Veränderung unter der Leitung der Vorstandsvorsitzenden ermöglichte. Er baute außerdem ein ausgezeichnetes Team von CGF-Mitarbeitern auf und sorgte für eine kontinuierliche Steigerung der Mitgliederzahl und für eine stetige Konsolidierung der Finanzlage. Er verlässt eine Organisation, die angesichts der vielfältigen Möglichkeiten und Herausforderungen der Zukunft, einschließlich der Auswirkungen der gegenwärtigen Pandemie, für die Unterstützung der Konsumgüterindustrie bestens gerüstet ist.Peter Freedman: "Die Führung des CGF ist zweifellos einer der besten Jobs der Welt. Es war ein Privileg für mich, mit so vielen geschäftsführenden Direktoren aus der Konsumgüterindustrie arbeiten zu dürfen, die absolut davon überzeugt sind, dass ihre Unternehmen eine positive Kraft sein müssen und bereit sind, sehr viel Zeit und Führungsqualitäten in eine Zusammenarbeit zu investieren, die positive Veränderungen fördert. Ich möchte den unzähligen Führungskräften in den Unternehmen unserer Mitglieder rund um den Globus, die durch ihre Teilnahme an unseren Arbeitsgruppen und Netzwerkveranstaltungen die Kraft der Zusammenarbeit Wirklichkeit werden lassen, meinen Dank aussprechen. Außerdem möchte ich dem Management-Ausschuss und allen Mitarbeitern für ihr persönliches Engagement beim CGF und für ihre ausgesprochen angenehme Mitarbeit danken."Wai-Chan Chan bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im weltweiten Einzelhandel mit Fokus auf Asien und Großchina mit. Bei Oliver Wyman konzentrierte er sich auf Kunden des Nahrungsmittel-, Gesundheits- und Kosmetikartikelsektors mit Schwerpunkt Einzelhandel und Wohnungssektor und ein breites Spektrum an strategischen, betrieblichen und organisatorischen Fragen. Vor seiner Tätigkeit bei Oliver Wyman war Dr. Chan als Partner bei McKinsey & Company, als Direktor bei OC&C Strategy Consultants und als Regionaldirektor für Nordasien tätig, wo er die Leitung der Werbebanner für Wellcome, 7-Eleven und Mannings innehatte. Er hat außerdem Erfahrung als nicht-exekutives Mitglied im Verwaltungsrat, jüngst bei Bellamy's Organic, einem führenden australischen Anbieter im Bereich der Ernährung für Kleinkinder.Ozgur Tort und Emmanuel Faber: "Die Erfahrung, der Charakter und die Führungsqualitäten von Wai-Chan Chan qualifizieren ihn bestens dafür, das CGF in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Durch den Aufbau unseres neuen Modells Coalitions of Action Governance ist das CGF noch besser dafür gerüstet, die kollektive Wirkung unserer Agenda für positive Veränderungen voranzutreiben. Die Fähigkeit des CGF, Vorstandsvorsitzende und Führungskräfte zu versammeln, macht es zu einem wertvollen Forum für den Austausch bewährter Praktiken, wie besonders jetzt, mitten in der COVID-19 Krise, gut feststellbar ist. Alles weist darauf hin, dass die Agenda des CGF nach der Krise bei der Sicherung des Vertrauens der Kunden in die Konsumgüterindustrie eine noch bedeutendere Rolle spielen wird."Wai-Chan Chan: "Meine Zusammenarbeit mit dem CGF in den letzten Jahren führte mir die besondere Kraft und das Potential dieser Organisation vor Augen, das dank der Zusammenarbeit der Akteure der Konsumgüterindustrie nicht nur in Asien, sondern in allen Teilen der Welt als positive Kraft agiert. Große Fortschritte wurden bereits erzielt, doch es gibt noch einiges zu tun, und ich freue mich auf die Perspektive, die Organisation in die nächste Phase der gemeinsamen positiven Veränderungen und durch die Herausforderungen der nächsten Jahre zu führen.Über das Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum ("CGF") ist ein weltweites, gleichberechtigtes Netzwerk der Konsumgüterindustrie, dessen Mitglieder sich die gemeinsame, weltweite Entwicklung von Praktiken und Standards als Anhaltspunkt für die weltweite Verbrauchsgüterindustrie zum Ziel gesetzt haben. Es versammelt die Generaldirektoren und das obere Management von ca. 400 Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistungsunternehmen und sonstige Akteure aus 70 Ländern und reflektiert die Vielfalt der Verbrauchsgüterindustrie unter Berücksichtigung der geografischen Lage, der Größe, der Produktkategorien und des Formats. Die Mitglieder des Forums verzeichnen einen gemeinsamen Umsatz von 3,5 Billionen Euro und beschäftigen fast 10 Millionen Menschen direkt und weitere 90 Millionen in verwandten Jobs entlang der Wertschöpfungskette. Das Forum wird durch einen Vorstand verwaltet, der mehr als 50 Generaldirektoren aus Unternehmen in der Herstellung und aus dem Einzelhandel umfassen.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.theconsumergoodsforum.com (http://www.theconsumergoodsforum.com/).