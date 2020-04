STANFORD, 19. April (WNM/Stanford University) - Eine serologische Studie der Stanford University (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v1) in Santa Clara County, Kalifornien, fand Antikörper bei 50 bis 85 Mal mehr Menschen als bisher angenommen. Das würde eine Covid-19-Sterberate von 0,12% bis 0,2% bedeuten. In einem akutellen Video (https://www.youtube.com/watch?v=jGUgrEfSgaU) erklärt John P. A. Ioannidis, Professor für Krankheitsprävention an der Stanford School of Medicine, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...