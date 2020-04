Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2020

- Anstieg des Konzernumsatzes um rund 50 % auf EUR 116,8 Mio.- EBITDA legt um rund 62 % zu und erreicht EUR 84,5 Mio.- EBT bereinigt steigt deutlich auf EUR 11,0 Mio. (Vj.: EUR 2,8 Mio.)- Investitionsstrategie: Zunehmende Fokussierung auf margenstarkes Rail-Geschäft- Positiver Ausblick: Umsatz und EBITDA trotz COVID-19 mindestens auf dem Niveau von 2019

Das Geschäftsjahr 2019 war für die Aves One AG, einem stark wachsenden Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets, erneut ein erfolgreiches Jahr. Nach vorläufigen Berechnungen legten die Umsatzerlöse erneut stark zu. Sie stiegen um rund 50 % auf EUR 116,8 Mio. (Vj: EUR 77,7 Mio.). Das EBITDA erreichte EUR 84,5 Mio. (Vj: EUR 52,2 Mio.) - ein deutliches Plus von rund 62 %. Damit liegen sowohl Umsatz als auch Ergebnis über der abgegebenen Prognose. Diese sah einen Anstieg des Umsatzes auf mehr als EUR 110,0 Mio. und ein EBITDA von über EUR 80,0 Mio. vor. Das um die im Finanzergebnis ausgewiesenen Wechselkurseffekte bereinigte EBT kletterte auf über EUR 11,0 Mio. (Vj: EUR 2,8 Mio.).

"Vor allem aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung von Neubauwaggons infolge überlasteter Herstellerkapazitäten konnte bis Ende 2019 die Milliarde an Assetbestand noch nicht überschritten werden. Mit einem Asset-Volumen von über EUR 920 Mio. zum 31. Dezember 2019 behalten wir dieses Ziel jedoch fest im Blick", befindet Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG, und ergänzt "Unsere im zweiten Halbjahr getroffene Entscheidung, nicht mehr in Seecontainer zu investieren, hat zwar auch ihren Teil dazu beigetragen, aber aufgrund der starken Rail-Pipeline wäre dies nicht entscheidend gewesen. Für uns ist im aktuellen Umfeld ,die Milliarde" an Assets nicht die primäre Zielgröße. Im Vordergrund ...

