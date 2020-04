Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ist diese Woche in einer entscheidenden Phase - am 22.04.2020 wird KPMG das "Urteil" fällen - FT-Vorwürfe gegenstandslos oder FT-Vorwürfe teilweise berechtigt. Die Variante "FT-Vorwürfe komplett berechtigt" ist nicht mehr möglich, da man ja bereits vorab einen Teil des KPMG-Berichts betreffend die Bilanzierung veröffentlichen konnte: KEIN Änderungsbedarf bei den Bilanzen! Dann kam heute Morgen die Nachricht einer neuen Kooperation mit VISA im Nahen Osten (später mehr) UND am Wochenende fand sich ein weiterer Hinweis, dass die Aussagen des Managements bezüglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...