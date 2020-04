(shareribs.com) Chicago 20.04.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Weizen schwankte dabei deutlich, während die Maispreise vom geringen Kursniveau stabilisiert wurden. Die Sojabohnen bleiben belastet.Im elektronischen Handel verliert Mai-Mais 1,5 Cents auf 3,2075 USD/Scheffel. Mais konnte sich am Freitag leicht erholen und vom mehrjährigen Tief entfernen. ...

