NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Total SA von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 27,50 auf 28,50 Euro angehoben. Der Fokus von Investoren dürfte auf den Ausblicken auf das laufende zweite Quartal und die Zeit danach liegen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sollten die fünf Großen - Shell, BP, Total, Eni and Equinor - an ihrer Dividendenpolitik festhalten, so würden sich die Verschuldungsquoten in der Bilanz verschlechtern. Die französische Total weise zudem die niedrigste Rendite auf den Free Cashflow auf./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



FR0000120271, XC0009677409

TOTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de