Wien (www.fondscheck.de) - Lyxor International Asset Management hat Heike Fürpaß-Peter zum Head of Lyxor ETF Deutschland & Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser laut Lyxor ETF neu geschaffenen Funktion solle sich Fürpaß-Peter besonders auf den reibungslosen Abschluss der Integration von ComStage ETF in Lyxor ETF konzentrieren und die Präsenz von Lyxor ETF in Deutschland und Österreich weiter auszubauen. Sie werde ihre Funktion in Frankfurt am Main ausüben und an Guillaume de Martel, Geschäftsleiter von Lyxor Deutschland, berichten. ...

