Stockholm (www.fondscheck.de) - Juliana Hansveden, Portfoliomanagerin des Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (ISIN LU0602538620/ WKN A1J3SR) von Nordea Asset Management, liefert einen aktuellen Einblick in Schwellenländerinvestments.Zu diesem Zeitpunkt seien die Schwellenländer in zwei Gruppen unterteilt: Jene Länder, die sich von der Corona-Krise erholen würden, und jene, bei denen weitere Ausbrüche wahrscheinlich seien. China, Südkorea und Taiwan würden bereits eine Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit zeigen, da sie langsam aus dem Shutdown aussteigen würden, während sich andere Märkte in einem früheren Stadium befänden. ...

