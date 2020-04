Wien (www.fondscheck.de) - Thomas Timmermann, bis Ende März 2020 Co-Geschäftsführer bei Lyxor International Asset Management in Deutschland, hat seinen Hut genommen, so die Experten von "FONDS professionell".Timmermann sei im Rahmen der Übernahme von Comstage durch Lyxor zu den Franzosen gestoßen. Nun habe er, wie FONDS professionell ONLINE auf Anfrage erfahren habe, "das Unternehmen verlassen, um persönliche Projekte zu verfolgen". Alleiniger Geschäftsführer von Lyxor International Asset Management in Deutschland sei nun Guillaume de Martel. ...

