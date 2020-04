=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen 00:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 3Q, Melbourne *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 16. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 CH/Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,018 Mrd CHF *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +50.000 Personen zuvor: +17.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 1Q, London 09:00 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis zum Rumpfgeschäftsjahr 2019, Puchheim *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: -41,0 Punkte zuvor: -49,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -77,5 Punkte zuvor: -43,1 Punkte 11:00 DE/BUND und DIW, Videokonferenz zum Thema "Datteln 4 und Kohleausstieg: Was jetzt zu tun ist - Forderungen an die Politik" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York 14:00 SA/G20, Videokonferenz der Agrarminister zu Covid-19 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -4,7% gg Vm zuvor: +6,5% gg Vm *** 17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

