Gesellschaftsrecht in Zeiten von Corona: Die virtuelle Hauptversammlung und andere Neuerungen. Eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen COVID-19 stellt die Reduzierung der sozialen Kontakte auf ein Minimum dar. Was dies nun für Gesellschafterversammlung und Sitzungen von Gesellschaftsorganen bedeutet, hat der Gesetzgeber gerade noch rechtzeitig vor der kommenden Hauptversammlungssaison im gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Gesetz sowie vor allem in der vor wenigen Tagen in Kraft getretenen COVID-19-Verordnung geregelt. Sämtliche Maßnahmen gelten befristet bis zum 31.12.2020. Zunächst verlängern die neuen Regelungen die Fristen für die Abhaltung der ordentlichen Haupt- bzw. Generalversammlung: Diese müssen nun innerhalb der ersten 12 ...

