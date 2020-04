Ort des Tages: American Express Österreich Niederlassung. American Express gilt als die wertvollste Kreditkartenmarke der Welt. Auch in Österreich hat Amex eine Niederlassung. Die Kreditkarte ist bei ihren Kunden vor allem wegen ihres Bonus- und Prämienprogramms beliebt. So bekommen Kunden für jeden mit Amex bezahlten Euro einen Bonuspunkt, der sich später in allerhand Extras eintauschen lässt. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link American Express ( Akt. Indikation: 79,60 /79,76, 1,16%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)

