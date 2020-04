Die Aktie von K+S hat in den vergangenen 6 Monaten ganze 55% an Wert verloren und ist am 06. April 2020 auf ein neues 10-Jahres-Tief bei 5,21 Euro gefallen. Noch am 23. April 2019 notierte die K+S-Aktie auf einem 12-Monats-Hoch bei 18,39 Euro. Dabei könnte eine neue Analystenstudie jetzt für positive Impulse sorgen. Denn:Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für...

