BERLIN (Dow Jones)--Über den Kauf von rund 150 neuen Kampfjets wird erst nach der nächsten Bundestagswahl entschieden. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer favorisiere, dass ein Drittel der Maschinen aus US-Produktion kämen, aber die Kaufentscheidung liege beim Parlament und da sei ein langer Vorlauf nötig. Das teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mit.

Die CDU-Politikerin wolle nach fachlicher Beratung ihres Hauses dem Verteidigungsausschuss am Mittwoch vorschlagen, dass beim geplanten Ersatz für die alternsschwachen Tornado-Kampfjets der Luftwaffe ein Drittel der neuen Kampfjets aus den USA kommen sollen. Der Rest solle aus europäischer Produktion stammen.

Die Entscheidung selbst würde dann aber vom Parlament getroffen. Nach "optimistischer Schätzung" könne eine Entscheidung dann 2022 oder eher 2023 fallen. Am Wochenende hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel gemeldet, dass Kramp-Karrenbauer den USA den Kauf von 45 F-18-Kampfjets des US-Herstellers Boeing zugesagt habe.

"Es geht also nicht darum, wie in einigen Überschriften erwähnt, dass die Ministerin eine Entscheidung gefällt hat, sondern sie hat sich drum zu kümmern, dass das Verteidigungsministerium eine fachliche Lösung anbietet. Genau in dieser Phase sind wir jetzt. Die wird sie dann am Mittwoch in den Verteidigungsausschuss dann einbringen", sagte Ministeriumssprecher Arne Collatz-Johannsen.

Die Beratungen zum Ersatz für die Tornado-Kampfjets seinen innerhalb des Kabinetts auch mit den zuständigen SPD-Ministern, aber auch mit den internationalen Partnern wie ihrem US-Kollegen Mark Esper geführt worden.

Innerhalb der SPD-Fraktion ist das Vorgehen von Kramp-Karrenbauer auf Kritik gestoßen. Der SPD-Politiker Wolfgang Hellmich, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, wirft ihr vor, dem Parlament gegenüber nicht offen mit einem der wichtigsten Rüstungsvorhaben umzugehen und sieht den Zeitpunkt für eine Kaufentscheidung nicht gegeben. Hellmich sagte der Süddeutschen Zeitung: "Mit Vorgängerin Ursula von der Leyen war vereinbart, dass uns die nötigen Daten für eine Entscheidung auf den Tisch gelegt werden."

Dabei gehe es etwa um die Fähigkeiten der möglichen Modelle und die Kosten für Anschaffung und den Unterhalt der Flieger. "Erreicht hat uns bislang nichts", sagte Hellmich. Er stellt klar, dass so schnell auch keine Entscheidung anstehe: "Es gibt derzeit aus meiner Sicht nichts zu entscheiden", sagt er. "Ich gehe auch nicht davon aus, dass das Parlament in dieser Legislatur noch eine Entscheidung trifft."

