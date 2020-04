WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise, der Virologe Anthony Fauci, hat Erwartungen an eine schnelle Rückkehr zum wirtschaftlichen Normalbetrieb gedämpft. "Wenn wir das Virus nicht unter Kontrolle bringen, wird die wirkliche wirtschaftliche Erholung nicht stattfinden", sagte Fauci am Montag dem US-Sender ABC News. Die Gefahr sei, zurückgeworfen zu werden, wenn man es überstürze. "So schmerzhaft es auch ist", man müsse sich an die vorsichtigen Richtlinien für eine schrittweise Wiedereröffnung halten. Andernfalls werde es "nach hinten losgehen", warnte Fauci.



Trump hatte vergangene Woche neue Richtlinien veröffentlicht, wonach Bundesstaaten in drei Phasen zur Normalität zurückkehren sollen. Die endgültige Entscheidung liegt bei den Gouverneuren. Die Richtlinien sehen unter anderem vor, dass die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen hat, bevor ein Bundesstaat in eine neue Phase der Öffnung übergeht./lkl/DP/jha