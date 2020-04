Aktie: Roku ist einer der Corona-Profiteure

Anzeige / Werbung In Zeiten der Coronavirus-Pandemie mit ihren Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen haben Homeoffice, Videobotschaften und -streams Hochkonjunktur. Von diesem Trend profitiert auch der Hard- und Softwareentwickler für Videostreaming-Plattformen, Roku. Allerdings blickt auch das US-Unternehmen verhalten in die nähere wirtschaftliche Zukunft. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Für das abgelaufene Quartal vermeldet Roku allerdings besser als erwartet ausgefallene Umsatzzahlen. Nach eigenen Angaben kletterte der Erlös von Januar bis Ende März nach vorläufigen Erhebungen auf 307 Millionen bis 317 Millionen Dollar. Analysten waren lediglich von einem Nettoumsatz in Höhe von 299 Millionen Dollar ausgegangen. Ein anderer Wert kommt bei den Anlegern noch besser an - und sorgt für Kursfantasie: die Nutzungsdauer. Laut Roku riefen User im ersten Quartal etwa 13 Milliarden Stunden Inhalte von seiner Plattform ab. Das entspricht einem Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Allerdings: Roku gibt auch bekannt, den Finanzausblick für das Gesamtjahr zurückzuziehen. Aktie vor entscheidendem Test Der Aktie von Roku hat diese Einschränkung allerdings kaum geschadet, sie überwindet aktuell die Widerstandszone bei rund 100 Dollar mit einem Gap (Kurslücke, s. Ellipse) und strebt weiter nach oben. Seit dem Tief Mitte März konnte die Aktie um mehr als 85 Prozent zulegen und wird vom MACD (Momentum) gestützt. Die mittelfristige Abwärtstrendlinie seit Dezember 2019 bei rund 135 Dollar gerät nun ins Visier der Anleger - ein entscheidender Test für die weitere Kursentwicklung. Enthaltene Werte: US77543R1023

