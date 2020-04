Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird nach Angaben von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nicht dem Beispiel Bayerns folgen und eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit anordnen. "Nordrhein-Westfalen folgt dem letzte Woche von Bund und Ländern gefassten Beschluss: Wir empfehlen den Menschen - insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel - dringend den Gebrauch von Alltags- oder Community-Masken", sagte Laumann der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



Diese könnten ein wichtiger Beitrag zum Fremdschutz und zur Minimierung eines Ansteckungsrisikos sein. "Ich appelliere hier an die Verantwortung jedes Einzelnen", so der CDU-Politiker weiter. Auf eine Maskenpflicht verzichte man auch deshalb, "weil der Handel aktuell nicht sicherstellen kann, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger mit genügend Alltags-Masken versorgen können", sagte Laumann.