Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag zu Handelsbeginn um 1,5 Prozent nach.New York - Der starke Ölpreisverfall hat am Montag die Laune der Anleger an der Wall Street getrübt. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hiess es am Markt. Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial nun wieder um 1,5 Prozent auf 23 883,02 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...