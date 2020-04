Die Pandemie bleibt zwar weiter Thema Nummer eins an den Börsen, die Stimmungstiefs scheinen aber überwunden. Viele Analysten warnen allerdings vor zu viel Euphorie. 20. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An den Aktienmärkten mehren sich die Hoffnungen, dass Corona die Wirtschaft doch nicht ganz so schlimm belasten wird wie befürchtet. Am heutigen Montag dürfen hierzulande die meisten Geschäfte wieder öffnen, auch die Autoindustrie fährt ihre Produktion wieder hoch. Der DAX liegt am Montagmorgen ...

