Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!!Samstag, 16. Mai 2020, 6.25 UhrPUR+Corona weltweit - Kinder im AusnahmezustandDas Entdeckermagazin mit Eric MayerWeltweit kämpft die Menschheit gegen das Coronavirus. Wie erlebenKinder aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde die Folgen derPandemie? Welche Fortschritte gibt es in der Medizin?Lina aus Kenia, Nadia aus dem Libanon und Xu aus Shanghai erzählen,wie sie sich vor Corona zu schützen versuchen und vor welchenunterschiedlichen Herausforderungen sie dabei stehen. Linas Familiezum Beispiel lebt sehr beengt, ohne fließendes Wasser oder Toilette.Wie kann man weltweit und in Deutschland die Ausbreitung des Virusverlangsamen? Eine wichtige Rolle spielen dabei Tests auf Antikörper."PUR+"-Moderator Eric Mayer lässt sich selbst auf Corona testen underfährt dabei von Experten, wie der menschliche Körper auf das Virusreagiert. Zudem begleitet Eric einen von COVID-19 genesenen Patientenbei einer Plasma-Spende und erfährt, welche Medikamente undTherapieformen gerade entwickelt werden.Samstag, 25. April 2020, 20.15 UhrDas kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen undverrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund umbesondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinanderum den Sieg. Diesmal sind Eckart von Hirschhausen, Jochen Busse,Pamela Reif, Markus Krebs, Ilka Bessin und Martin Rütter mit dabei.Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Durch die Sendung leiten schräge Fragen und kuriose Antworten in Formunterhaltsamer Einspielfilme. Die angeregten Diskussionen undwitzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwortversprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreudem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Samstag, 29. April 2020, 20.15 UhrDas kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen undverrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund umbesondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinanderum den Sieg. Diesmal sind Jan Hofer, Ross Antony, Laura Wontorra,Matze Knop, Judith Rakers und Giovanni Zarrella mit dabei. Bei denkuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Durch die Sendung leiten schräge Fragen und kuriose Antworten in Formunterhaltsamer Einspielfilme. Die angeregten Diskussionen undwitzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwortversprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreudem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Samstag, 13. Mai 2020, 20.15 UhrDas kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen undverrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund umbesondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinanderum den Sieg. Diesmal sind Horst Lichter, Carolin Kebekus, Hans Sigl,Collien Ulmen-Fernandes, Wotan Wilke Möhring und Riccardo Simonettimit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Durch die Sendung leiten schräge Fragen und kuriose Antworten in Formunterhaltsamer Einspielfilme. Die angeregten Diskussionen undwitzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwortversprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreudem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"