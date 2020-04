Der Corona-Krise zum Trotz: Der Aperol Spritz ist wieder zurück

Da ist es wieder! Kaum sind die Sonne und die wärmeren Tage wieder da, kehrt es zurück: Das Verlangen nach einem gekühlten orangefarbenen Getränk mit leichter Bitternote - dem beliebten Drink der Deutschen: Der Aperol Spritz.

Stellen wir uns mal bildlich vor: Wir sitzen an einem Platz in der Sonne mit toller Aussicht, die orange Farbe im Glass schimmert herrlich im Sonnenlicht, die Eiswürfel glitzern und die Orangenscheibe strotzt nur so vor Vitaminen. Aperol Spritz ist seit vielen Jahren DAS Getränk des Frühlings und des Sommers.

Polarisierender Drink

Zugegeben, Aperol Spritz ist mittlerweile ein Massengetränk geworden. Es polarisiert sehr stark - die einen lieben ihn über alles, die anderen hassen ihn. Dazwischen gibt es nicht viel. Wer den bitteren Geschmack nicht mag, muss darauf verzichten und nach Alternativen suchen.

Gastronomen sollten jedoch nicht auf ihn verzichten, denn der Aperol Spritz ist einfach zubereitet und findet reißenden Absatz. Sieht man ihn auf dem Nebentisch stehen, hat er auch irgendwie ansteckende Wirkung. Bei seinem Anblick bekommt man sofort Lust auf das Bittergetränk und bestellt es sich sofort nach.

Danke Luigi und Silvio!

Seinen Ursprung nahm der Aperol in Italien im Jahr 1919. Die Brüder Luigi und Silvio Barbieri stellten ihn 1919 anlässlich der internationalen Messe in Padua vor. Aperol galt als neueste Kreation des 1891 von ihrem Vater gegründeten Unternehmens. Seit dieser Zeit wurde das Originalrezept auch nicht mehr verändert.

Das Werk von Davide Campari-Milano (Bild: Davide Campari-Milano)

Aperol besteht aus natürlichen Zutaten wie Rhabarber, Chinarinde, Enzian, Bitterorangen, Kräutern und Alkohol. Aperol gilt als leichtere Alternative zu Campari. Er schmeckt bittersüß und fruchtig. Seine leuchtend orange Farbe hat er vor allem den zugesetzten Farbstoffen zu verdanken.

