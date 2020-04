Die vorläufigen Zahlen von Kapsch TrafficCom für 2019/20 zeigen einen Umsatz von rund 731 Mio. Euro und damit unter der Guidance. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ("EBIT") wird voraussichtlich rund -38 Mio. Euro betragen. Exklusive Einmaleffekte in Höhe von rund -39 Mio. Euro wäre das EBIT voraussichtlich knapp positiv. Die Einmaleffekte umfassen: Wertberichtigungen aufgrund aktualisierter Einschätzungen zum weiteren Geschäftsverlauf in Sambia (rund -27 Mio.), Abschreibungen aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Projekte zur deutschen Infrastrukturabgabe (rund -7 Mio.) sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit der Beendigung der Aktivitäten der Konzerngesellschaft Streetline (rund - 3 Mio.) und dem Ende des Mautprojekts in Tschechien (rund -2 Mio.). Sonstige Einmaleffekte ...

