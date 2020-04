Mainz (ots) - Achtung! Bitte geänderten ZDF-Programmhinweis beachten!Dienstag, 21.04.2020, 21.00 UhrFrontal 21Mangelware MundschutzPlanlos in die MaskenpflichtDie Beschaffung von Atemschutzmasken ist seit Wochen eine derHauptaufgaben der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie.Um weitere Engpässe bei der Ausstattung von medizinischem Personal zuverhindern, wurden mehrere Maßnahmen ergriffen: Dazu gehören derzentrale Einkauf von Masken, der Aufbau nationaler und europaweiterProduktionskapazitäten sowie die Möglichkeit der Wiederverwendung vonbestimmten medizinischen Schutzmasken, die eigentlich Einwegproduktesind."Frontal 21" hat bei Experten nachgefragt, wo es in der VergangenheitVersäumnisse gab und was am Krisenmanagement der Bunderegierung zukritisieren ist.Verseuchte GrundrechteCorona und der DatenschutzDie Regierung will systematisch nach Kontaktpersonen von Infiziertensuchen, mithilfe von Handydaten. Sind wir bereit, aus Angst vor demCoronavirus unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zuopfern? Denn noch ist unklar, wie sicher die angekündigtenBluetooth-Applikationen sind. Aus der Freiwilligkeit, dieÜberwachungs-App zu laden, kann leicht gesellschaftlicher Zwangwerden."Frontal 21" über Datenschutz in Zeiten von Corona.Multiresistente KeimeÜberlebenskampf im KrankenhausGefährliche Keime auf einer Intensivstation für frühgeborene Babys -davon war ein Bremer Krankenhaus 2011 und 2012 betroffen. Damalshatten sich dort antibiotikaresistente Bakterien verbreitet undmehrere Kinder infiziert. Drei Frühchen starben. Monatelang hattendie Verantwortlichen die Ursache für den Bakterienausbruch nichtfinden können, trotz aller Versuche.Acht Jahre später hat "Frontal 21" nun mit Betroffenen über ihreErlebnisse von damals gesprochen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4575810