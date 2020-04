VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Regierung erwägt, die landesweite Quarantäne wegen der Coronavirus-Pandemie erneut um zwei Wochen zu verlängern, aber zugleich die restriktiven Maßnahmen weiter zu lockern. Dies sagte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga der Agentur BNS zufolge am Montag in Vilnius. Eine Entscheidung darüber solle auf einer Kabinettssitzung am Mittwoch getroffen werden.



Litauen hat bisher 1326 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 37 Todesfälle verzeichnet. Die Regierung hatte angesichts der Corona-Pandemie den Notstand ausgerufen und das baltische EU-Land bis zum 27. April unter eine bereits einmal verlängerte Quarantäne gestellt. Auch gilt eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit.



Die Regierung hatte Ende vergangener Woche die Schutzvorschriften erstmals gelockert. Nach vierwöchiger Schließung durften einzelne Einzelhändler und kleinere Dienstleister unter strengen Auflagen wieder öffnen. In der zweiten Phase könnten kulturelle Einrichtungen, Straßencafés oder etwa auch Friseurgeschäften und Kosmetiksalons erlaubt werden, wieder ihren Betrieb aufnehmen zu dürfen.



Nach Angaben von Finanzminister Vilius Sapoka könnte Litauens Bruttoinlandsprodukt um 7,3 Prozent sinken. Sollte die Ausbreitung des Coronavirus in dem baltischen EU- und Euro-Land nicht in der ersten Hälfte dieses Jahres eingedämmt werden, drohe sogar noch ein höherer Rückgang, sagt er am Montag in Vilnius./awe/DP/jha