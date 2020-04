Das Cable dürfte in den kommenden Wochen im Konsolidierungsmodus bleiben, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Wir erwarteten am vergangenen Freitag eine 'Konsolidierung und einen Handel zwischen 1,2435 und 1,2550 GBP'. In der Folge fiel der GBP mit 1,2413 tiefer als erwartet, bevor er sich schnell wieder erholte. ...

