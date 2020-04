BRAUNSCHWEIG/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Nach Wolfsburg will Braunschweig als zweite Großstadt in Niedersachsen eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken einführen. Die Regelung greife ab Samstag (25.04.), eine zugehörige Verordnung werde derzeit vorbereitet, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" über die Pläne berichtet.



Es gehe um "einfache Alltagsmasken", hieß es aus dem Rathaus - ersatzweise könnten Bürger zum Beispiel auch Schals nutzen. Vorgeschrieben werden sollen Abdeckungen von Mund und Nase etwa im öffentlichen Personennahverkehr und in Läden. Seit Montag dürfen viele kleinere Geschäfte wieder für die Kunden öffnen. Kleine Kinder würden aller Voraussicht nach von der Maskenpflicht ausgenommen.



Feuerwehrchef Torge Malchau erläuterte die Schritte in einem Video auf der Internetseite des städtischen Krisenstabes. Demnach sollen die Alltagsmasken auch getragen werden, "wenn man sich mit mehreren Personen zum Beispiel bei Behördengängen in einem Raum aufhält". Die Bürger hätten nun mehrere Tage Zeit, um sich entsprechende Masken zu kaufen oder diese selbst anzufertigen.



In Wolfsburg wurde bereits eine Maskenpflicht im Einzelhandel sowie in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und Bussen beschlossen. Die Stadt erließ eine Allgemeinverfügung hierzu, deren Regeln mit einer Übergangsfrist von einer Woche dann zunächst bis zum 6. Mai gelten. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren./jap/DP/stw