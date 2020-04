Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Vereinigten Königreich stieg von 120.067 am Montagmorgen auf 124.473 an, teilte das Gesundheitsministerium in seinem täglichen Update mit. Die Zahl der Todesopfer stieg um 449 auf 16.509. Marktreaktion Der britische FTSE 100 legte in den letzten Minuten moderat zu und dürfte den Handelstag mit ...

