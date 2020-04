NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisverfall hat am Montag die Laune der Anleger an der Wall Street getrübt. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial kämpft aktuell um die Marke von 24 000 Punkten.Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen gab der Dow rund zwei Stunden vor Handelsschluss 1,19 Prozent auf 23 954,26 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,71 Prozent auf 2854,09 Zähler, während der Nasdaq 100 zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten pendelte. Zuletzt sank er um 0,13 Prozent auf 8821,68 Punkte.Seit Ende Februar hält die Corona-Pandemie die Börsen weltweit in Atem und zusätzlich gingen die Ölpreise auf eine wilde Fahrt, meist nach unten. Analysten begründeten den Niedergang der Ölpreise zum einem mit dem starken Einbruch der Erdölnachfrage infolge der Corona-Krise. Zum anderen gebe es Zweifel darüber, ob die von großen Ölproduzenten - vor allem Russland und Saudi-Arabien - angekündigte Verringerung der Fördermengen ausreiche. Als Folge der globalen Ölschwemme drohen nun vor allem in den USA die Lagerkapazitäten knapp zu werden.Der Wall-Street-Index Dow, der angesichts der damit verbundenen hohen Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen bis Ende März in der Spitze gut 37 Prozent eingebüßt hatte, konnte in jüngster Zeit dennoch ein gutes Stück seiner Verluste bereits wettmachen. Vor allem rückläufige Infektionsraten und erste Behandlungserfolge mit einem Testmedikament sowie erste Lockerungsmaßnahmen in verschiedenen Ländern bei Ausgangssperren und -beschränkungen, einhergehend mit vorsichtigen Wiedereröffnungen von Geschäften ermutigten. Zudem sorgten wirtschaftliche Rettungsmaßnahmen durch Regierungen und Notenbanken für neue Zuversicht.Im besonders schwer von Covid-19 betroffenen US-Bundesstaat New York ging die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern zuletzt zudem weiter zurück. Die Zahl der an der Lungenkrankheit Verstorbenen sank erstmals seit Tagen wieder unter 500. Der Höhepunkt könnte womöglich bald schon überschritten sein, hieß es. Doch angesichts der allgemein starken Unsicherheit über die Entwicklung von Infektionsfällen mit dem neuartigen Corona-Virus "dürften die Märkte wankelmütig bleiben", erwartet Marktexperte Timo Emden von Emden Research.Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda verwies angesichts der aktuellen Gewinnmitnahmen auch auf die zahlreich anstehenden Quartalszahlen: "Mit der Berichtssaison werden die Investoren wieder vorsichtiger", schrieb er.Zum Wochenstart allerdings legten nur wenige Zahlen vor, unter ihnen der Ölfeldausrüster Halliburton . Nachdem die Aktie im frühen Handel zunächst auf Talfahrt gegangen war, erholte sie sich rasch wieder und legte zuletzt um 3,4 Prozent zu. Zusammen mit besser als befürchtet ausgefallenen Zahlen zum ersten Quartal wurden Pläne für Kostensenkungen bekannt gegeben. Zudem informierte Halliburton, dass wegen des Virus eine Unterbrechung in der Ölfeld-Angebotskette nicht wahrnehmbar sei.Der Spezialchemiekonzern Dupont berichtete ebenfalls über sein abgelaufenes Jahresviertel und sicherte sich zugleich aufgrund einer drohenden schwachen Nachfrage im Zuge der Corona-Krise Kredite in Höhe von drei Milliarden Dollar. Die finanziellen Ergebnisse im ersten Quartal bezeichnete Unternehmenschef Ed Breen als "solide". Davon unabhängig stufte die US-Bank JPMorgan die Aktie zudem auf "Overweight" hoch, da sie ihrer Ansicht nach zu günstig bewertet ist. Das Papier profitierte an der Spitze im S&P 100 mit plus 5,3 Prozent.Nach Börsenschluss wird unter anderem noch das IT- und Beratungsunternehmen IBM Quartalszahlen vorlegen. Aktuell nimmt die Aktie im Dow zusammen mit Cisco die Spitze ein mit plus 1,5 Prozent.Für die Anteile des angeschlagenen Luftfahrtriesen Boeing indes ging es um 5,2 Prozent abwärts, womit sie im Dow die rote Laterne hielten. Die China Development Bank Financial Leasing Co. zog einen Auftrag über 29 Maschinen des nach mehreren Abstürzen in Misskredit geratenen Typs 737 Max zurück. Damit ist die Zahl der noch offenen Bestellungen für den Boeing-Flieger 737 auf 70 Stück gesunken.Unter dem Ölpreissturz litten im Dow die Anteile der Erdölgesellschaften ExxonMobil mit einem Abschlag von 3,1 Prozent und Chevron mit einem Minus von 2,1 Prozent. Der Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, fiel zuletzt um deutlich mehr als zehn US-Dollar auf unter einen Dollar. Das ist das mit Abstand tiefste Niveau eines Terminkontrakts seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983./ck/heUS0970231058, US1667641005, US4062161017, US4592001014, US30231G1022, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US26614N1028