VCAS 5 für DVB modernisiert Einweg-Netzwerke, um höhere Kosteneffizienz, einfachere Implementierung und verbesserte Endnutzererfahrung zu erzielen

Verimatrix, (Paris:VMX),bisher bekannt als Inside Secure, ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen, kündigte heute seine neu überarbeitete Übertragungssicherheitslösung VCAS 5 for DVB an, die sich an Einweg-Netzbetreiber richtet, die nach einer fortschrittlichen Sicherheitslösung suchen, welche die Migration hin zu Hybrid- und Zweiweg-Diensten vereinfacht.

VCAS 5 für DVB ist die erste Produkteinführung im Rahmen der Verimatrix Video Content Authority System (VCAS)-Familie als Teil der neuen Cloud-fähigen Gen5-Plattform des Unternehmens. VCAS 5 für DVB wurde maßgeschneidert entwickelt, um der Nachfrage von Kunden nach Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen gerecht zu werden. Mit VCAS 5 für DVB können Netzbetreiber ihren Abonnenten zudem eine positive Benutzererfahrung bieten, indem sie mit ihren Set-Top-Boxen unvorhergesehene Black-Screen-Szenarien verhindern.

"Jetzt, da kabellose Sicherheit zum Standard für Übertragungsnetzwerke geworden ist, haben wir in diese völlig neue Sicherheitslösung investiert, die einen höheren Standard für Skalierungsmöglichkeiten setzt selbst für die größten Netzwerke", so Martin Bergenwall, Sr. VP für das Produktmanagement von Verimatrix. "VCAS 5 für DVB geht noch weiter, indem es den Einschränkungen der heute eingesetzten Übertragungslösungen mit einer vollständig vernetzten Erfahrung begegnet, welche die Bedenken der Betreiber hinsichtlich der Bandbreitennutzung ausräumt. Darüber hinaus haben die Betreiber die Gewissheit, dass wir in der Lage sind, ihre Netzwerkfähigkeiten auf der Grundlage unseres umfassenden Know-hows und bewährter Prozesse bei der Migration von Einweg-Netzbetreibern auf Hybrid-Plattformen problemlos zu ändern."

Verimatrix bietet nicht nur das höchste Maß an Übertragungssicherheit, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist, sondern hat auch folgende Funktionen in das Produkt der nächsten Generation integriert:

Keine schwarzen Bildschirme Sofortige Set-Top-Box-Key- und Berechtigungsbereitstellung sowie die Wiederherstellung stellen sicher, dass die Abonnenten immer in Verbindung bleiben. Dies ist besonders wichtig bei neu eingerichteten Set-Top-Boxen oder nach einer Zeit der Inaktivität der Set-Top-Box.

Optimierte Bandbreitennutzung Die hocheffiziente Schlüsselverteilung beschleunigt die Boot-up-Zeiten und wurde für mehrere Netzwerktypen in ein einziges Head-End integriert, was den operativen Mehraufwand reduziert.

Umfassende Chipsatzintegration - Die vollständige Integration mit der branchenweit umfassendsten Liste führender System-on-Chip (SoC)-Anbieter minimiert die Angriffsfläche, bietet eine flexible Chipsatzauswahl, senkt die Integrationskosten und ermöglicht eine Zweiwege-Netzwerkfunktionalität.

Cloud-fähiger Aufbau für zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb

Um mehr über VCAS 5 für DVB zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie www.verimatrix.com/DVB5. Nehmen Sie am Verimatrix Virtual Summit teil, um ein Update aller ursprünglich für die NAB 2020 geplanten Unternehmens- und Produktneuigkeiten zu erhalten.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen für eine Vielzahl an Märkten. Beim Schutz von Systemen, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, vertrauen zahlreiche führenden Serviceprovider und Innovatoren weltweit auf Verimatrix. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung und den branchenweit besten Köpfen in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Unternehmensherausforderungen seiner Kunden zu erkennen und proaktiv anzugehen. Die Partner von Verimatrix stellen innovative, kundenfreundliche Lösungen bereit, die kosteneffizient und unkompliziert implementiert werden können und durch weltweit präsente Kundenserviceteams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

