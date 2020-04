Trotz der Lieferung einer ununterbrochenen Versorgung mit Obst und Gemüse bis jetzt an europäische Bürger, die zu Hause bleiben sollten, hat die Covid-19-Pandemie den europäischen Obst- und Gemüsesektor weiter destabilisiert, was die langzeitige Lebensmittelversorgung bedroht, sagte Freshfel Europe. Bildquelle: Shutterstock.com In einem Brief, der am Freitag, dem 17....

