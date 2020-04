Sowohl die Apfel- als auch Birnenverkäufe in Belgien sind im März gegenüber den Vormonaten leicht gesunken. Am 1. April wurden 76.208 Tonnen Äpfel und 58.199 Tonnen Birnen in belgischen Kammern gelagert. Das sind 4% mehr Äpfel und 18% weniger Birnen im Vergleich mit letztem Jahr, so das Belgische Amt für Landwirtschaft und Fischerei. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...