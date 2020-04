KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Corona-Bonds:



"Der Vorstoß des französischen Finanzministers ist ein guter Weg. Weil er umgeht, was nicht machbar ist, und zugleich bietet, was nötig ist. Den ökonomischen Wiederaufbau der vom Virus geschädigten Wirtschaften mit befristeten und in ihrer Verwendung eindeutig definierten Bonds zu unterstützen, ist sinnvoll. Doch wie so oft geht es nun um das Kleingedruckte einer solchen Vereinbarung. Denn Rom, Madrid und Athen würden am liebsten allein über die Verwendung des Geldes verfügen, ohne EU-Kommission als Korrektiv und Prüfinstanz."/be/DP/he