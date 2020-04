BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Merkels Umgang mit möglichen Lockerungen:



"Eine öffentliche Debatte über Wege aus dem Lockdown wünscht Angela Merkel nicht. Das hat die Kanzlerin mehrmals intern klargemacht und am Montag auch in der Halböffentlichkeit einer Videokonferenz der CDU-Führung. Dort kritisierte sie "Öffnungsdiskussionsorgien" in den Bundesländern. Nun mag man das typische deutsche Wortungetüm belächeln und über den protestantischen Orgienbegriff schmunzeln, aber es illustriert ein echtes Problem. Merkel hält die Debatte über den Weg aus der Krise für einen gefährlichen Exzess. Das ist ein sehr skeptisches Menschenbild und ein überaus konservatives Bild von unserer Gesellschaft. Nur die Debatte über die Pandemiebekämpfung kann dieser die Legitimität geben, die es braucht, um noch viele Monate durchzuhalten."