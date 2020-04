Im mittel- sowie langfristigen Betrachtungszeitraum befindet sich der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Jahren in einem Abwärtstrend. Zuletzt hat die Volatilität an den Handelsplätzen wegen der Corona-Pandemie merklich zugenommen und hält die Handelsplätze weiterhin fest im Griff. Seit einigen Wochen hat sich die Situation allerdings etwas beruhigt, die Märkte laufen halbwegs wieder in geordneten Bahnen. Im Fall von EUR/USD galt die Gemeinschaftswährung vor wenigen Wochen noch als sicherer Hafen. Das Bild hat sich seit den Crash-Tiefs an den Aktienmärkten allerdings wieder unlängst gedreht, seit Mitte März läuft das Währungspaar EUR/USD in einem symmetrischen Dreieck grob seitwärts. Derartige Konstrukte treten in der Charttechnik dabei häufig als Fortsetzungsmuster auf, der Dollar-Index spricht wegen seiner intakten Aufwärtsphase für einen festeren Greenback. Noch wurde das Dreieck nicht aktiviert, die derzeitige Gratwanderung auf der unteren Begrenzungslinie könnte dies aber schon bald ändern und ermöglicht entsprechende Handelsansätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...