Heute ist Verfalltermin am Futuremarkt und die Mai-Kontrakte mussten auf jeden Fall verkauft werden, denn ansonsten hätte ein Käufer am Ende das Öl abnehmen müssen. Diese verrückte Lage ist die Folge einer massiven Fehlspekulation von Finanzjongleuren. Am Ende normalisiert sich der Preis wieder, aber zeigt, in welchen Größenordnungen in Finanzkonstrukten am Ölmarkt gehandelt wird. Ein Investment in Öl macht auf dieser niedrigsten Preisbasis seit 21 Jahren ein interessantes Geschäft. Werfen Sie einen Blick in die heutige TB-Daily!



