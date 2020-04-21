FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XDJE XFRA LU1875395870 XTR.NIKKEI 225 2DEOH 0.390 EUR
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