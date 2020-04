Die erste vollständige Handelswoche nach der Osterzeit und ggf. den Osterferien startet mit einem Kursgewinn. Diesen musste sich unser DAX schwer erkämpfen und erst zum Feierabend generieren. Belastungen aus den USA wirken nach. Wackeliger Wochenstart Eröffnungskurse über 10.700 Punkten ließen die DAX-Anleger noch positiv in die neue Handelswoche blicken. Hier stand als bullisher Ausblick ein Angriff auf die Vorwochenhochs in Aussicht, doch bereits knapp über 10.700 Punkte scheiterte der Markt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...