Neue Partnerschaft erweitert das Kundenportfolio mit Best-of-Breed-Technologie und Fachkompetenz im Bereich Managed Procurement

Tradeshift, der führende Anbieter für Supply-Chain-Zahlungen und -Marktplätze, hat eine neue Partnerschaft mit Chain IQ bekannt gegeben einem unabhängigen, globalen Dienstleistungsunternehmen, das seinen internationalen Kunden strategische, taktische und operative Einkaufslösungen bietet.

Die Partnerschaft verbindet die Technologie von Tradeshift mit der Kompetenz von Chain IQ, durch umfassende und vollständig digitalisierte Beschaffungs- und Kreditorenlösungen einen Mehrwert für die indirekten Ausgaben der Kunden zu schaffen. Sie hilft Unternehmen, durch Preistransparenz auf einem Managed Marketplace Einsparungen zu erzielen, Beschaffungsprozesse zu straffen und zu optimieren und allen Beteiligten mit einem einheitlichen, anwenderfreundlichen und intuitiven Nutzererlebnis höchste Benutzerakzeptanz zu gewährleisten. Die neue Partnerschaft ist eine weitere Ergänzung zur Kernaufgabe von Tradeshift, Unternehmen digitale Konnektivität und Zugang zu Kapital zu bieten und so angesichts der Unsicherheit der aktuellen wirtschaftlichen Störungen die Kontinuität der Geschäftsbeziehungen sicherzustellen.

Auf der Suche nach einem Technologiepartner zur Unterstützung seiner Kunden mit Schwerpunkt auf digitaler Zusammenarbeit entschied sich Chain IQ unverzüglich für Tradeshift. Mit seinem offenen Netzwerk, dem Marketplace-Konzept, einer hervorragenden IT-Architektur, einem App-Ökosystem und einer globalen Compliance-Umsetzung positionierte sich Tradeshift als bester Anbieter für eine Managed-Service-Strategie. Es war unverkennbar, dass Tradeshift den Wert des Portfolios renommierter Kunden von Chain IQ deutlich steigern würde. "Tradeshift ist eine perfekte Ergänzung zu unserem Partner-Ökosystem. Mit seiner leistungsstarken Kombination aus Dienstleistungen und fortschrittlicher Technologie erhöht das Unternehmen die Wertschöpfung für unsere Kunden", so Remo Vettiger, Leiter Schweiz EMEA bei Chain IQ.

Schon heute bietet die neue Partnerschaft einen signifikanten Mehrwert, denn der kombinierte Ansatz führte bereits zu einer ersten geschäftlichen Transaktion im Finanzdienstleistungssektor. Die Aufnahme einer weiteren Kundenkategorie ist für die kommenden Wochen geplant.

"Wir freuen uns, Chain IQ im Partner-Ökosystem von Tradeshift begrüßen zu dürfen. Die Verbindung von Tradeshifts Lösungen mit der Kompetenz von Chain IQ im Beschaffungsbereich bietet den Kunden ein Alleinstellungsmerkmal. In der aktuellen Krise wird das kombinierte Wertversprechen unsere gemeinsamen Kunden definitiv dabei unterstützen, betriebliche Kontinuität zu erzielen", so Bruno Laborie, Senior Director, Global Alliance bei Tradeshift.

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Supply-Chain-Innovation für die digital vernetzte Wirtschaft. Als das führende Unternehmen für Supply-Chain-Zahlungen und -Marktplätze hilft das Unternehmen Käufern und Lieferanten, alle ihre Handelstransaktionen zu digitalisieren, bei jedem Vorgang zu kooperieren und sich mit jeder beliebigen Supply-Chain-App zu verbinden. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen auf Tradeshift, um mehr als eine halbe Billion US-Dollar an Transaktionswert zu verarbeiten, was es zum größten globalen Geschäftsnetzwerk für Kauf und Verkauf macht. Entdecken Sie mehr auf tradeshift.com/de.

Über Chain IQ

Chain IQ ist ein unabhängiger globaler Dienstleister, der seinen internationalen Kunden maßgeschneiderte End-to-End-Beschaffungslösungen bietet. Der Konzern operiert von seinen sechs Hauptgeschäftsstellen in Zürich (Hauptsitz), New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest sowie von 11 weltweiten Niederlassungen aus. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 gilt Chain IQ als eines der weltweit führenden Beschaffungsunternehmen, das mehr als 50 Großkonzerne und Blue-Chip-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in über 20 Ländern betreut Mit der deutlichen Reduzierung indirekter Ausgaben und einer Produktivitätssteigerung bei der indirekten Beschaffung erschließt Chain IQ signifikante Vorteile für seine Kunden. Das Unternehmen baut hierbei auf neueste Technologien und eine Prozessoptimierung, die kollektive Kaufkraft seiner Kunden sowie führende Marktkenntnisse und das Expertenwissen in der Geschäftskategorie. Gleichzeitig konzentriert sich Chain IQ auf die Geschäftstätigkeit und Strategie der Kunden, ihr Risikomanagement und ihre Praktiken in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Chain IQ einfach smart. Entdecken Sie mehr auf chainiq.com.

