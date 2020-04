Höhepunkte- Planungen für Phase-1-Diamantbohrprogramm bei Goldmine Šturec abgeschlossen- Schwerpunkt der geplanten Bohrlöcher liegt auf hochgradiger Mineralisierung neigungsabwärts/einfallend der bestehenden hochgradigen Zonen- Zielzone wird an Bohrloch STOR 3.11 angrenzendes Gebiet erproben, das Folgendes durchschnitten hat:89 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag zwischen 114 und 203 m unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 3 g/t Auinnerhalb eines mächtigeren Abschnitts von137,3 m mit 4,6 g/t Au und 16,5 g/t Ag zwischen 67,7 und 205 m unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au- STOR 3.11 ist in kürzlich gemeldeter Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für Goldmine Šturec enthalten und ist 70 m von Grenze entferntDr. Quinton Hills, Technical Advisor von MetalsTech, sagte hinsichtlich der Bohrstrategie und der Zielzone:"Die Suche nach dem Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung in der Tiefe von Bohrloch STOR 3.11 ist zurzeit unsere größte Möglichkeit, die bestehende Ressource bei Šturec zu erweitern. Dieses Bohrloch weist hervorragendes Explorationspotenzial auf und hat uns zu einer Zielzone geführt, die zuvor noch nicht bebohrt wurde und auch noch nie Gegenstand eines historischen Abbaus war.21. April 2020 - MetalsTech Limited (ASX: MTC, FRA: MT1) ("MTC" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Planungen für sein Phase-1-Diamantbohrprogramm bei der Goldmine Šturec in der Slowakei abgeschlossen hat. Im Rahmen der Bohrstrategie, die ein erstes, etwa 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm beinhalten soll, wird ein zuvor noch nicht erkundetes Gebiet neben und neigungsabwärts/einfallend der bestehenden Mineralressource bei Šturec erprobt werden. Im Mittelpunkt der geologischen These steht die potenzielle Relevanz von Bohrloch STOR 3.11, das eine hochgradige Mineralisierung auf einer beträchtlichen Mächtigkeit durchschnitten hat.STOR 3.11STOR 3.11 wurde im Jahr 2011 von ARC Minerals Ltd. gebohrt und durchschnitt 89,0 Meter mit 6,9 Gramm Gold und 23,6 Gramm Silber pro Tonne zwischen 114 und 203 Meter unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von drei Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 137,3 Metern mit 4,6 Gramm Gold und 16,5 Gramm Silber pro Tonne zwischen 67,7 und 205 Meter unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm Gold pro Tonne. Es war das letzte Bohrloch, das beim Projekt gebohrt wurde, und obwohl die Ergebnisse bestätigten, dass die hochgradige Zone mit dem Mineralressourcengebiet Šturec weiter nach Süden abfällt, wurde es nie nachverfolgt. STOR 3.11 ist in der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für die Goldmine Šturec enthalten.BohrzielzoneObwohl STOR 3.11 in der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für die Goldmine Šturec enthalten ist, weist seine Nähe zur Grenze der Ressource (70 Meter) darauf hin, dass entlang des Einfallens dieses Bohrlochs beträchtliches Potenzial besteht, um weitere hochgradige Mineralisierungen außerhalb der aktuellen Mineralressource Šturec zu lokalisieren. Bohrlöcher zur Erprobung dieser Interpretation sind geplant und das Unternehmen bereitet zurzeit die erforderlichen Unterlagen für die Bohrgenehmigungsanträge vor.Wiederaufnahme des Abbaus beim Stollen AndrejEin metallurgisches Probennahmeprogramm für Testarbeiten mit der Goldextraktionstechnologie auf Basis von Thiosulfat soll in Kürze beginnen, wobei Erz vom aktuellen Bergbaubetrieb beim Stollen Andrej bei Šturec verwendet wird.Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit einem Goldproduzenten in der Nähe, um mögliche vorläufige Verarbeitungslösungen zu ermitteln, einschließlich gebührenpflichtiger Behandlungsoptionen für die Herstellung eines Goldkonzentrats, das eine kurzfristige Cashflow-Quelle darstellen könnte.Wir freuen uns darauf, die Interessenvertreter in naher Zukunft sowohl über die Bergbauarbeiten beim Stollen Andrej als auch über die metallurgischen Testarbeiten und den Erhalt der erforderlichen Bohrgenehmigungen auf dem Laufenden zu halten.ENDEFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Russell MoranChairmanMobil: +61 415 493 993russell@metalstech.netWarnung bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 