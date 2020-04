Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Gut ein halbes Jahr nach der überraschenden Ernennung und am Abend vor der Präsentation der detaillierten Erstquartalszahlen ist das Führungsduo zerbrochen - ebenso überraschend. Jennifer Morgan, die US-Amerikanerin war die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns, wird den Softwarekonzern per Ende April verlassen. Ihr Co-Chief Executive Officer Christian Klein (39) füllt diese Position künftig alleine aus. Die Entscheidung zurück zum Modell eines einzelnen Vorstandssprechers sei früher als geplant gefallen, um in dieser beispiellosen Krise eine starke, eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen, hieß es in der SAP-Mitteilung. Den Angaben zufolge haben sich der Aufsichtsrat und Morgan auf eine einvernehmliche Trennung verständigt.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump will den dramatischen Absturz des Erdölpreises dafür nutzen, die strategischen Ölreserven seines Landes aufzustocken. Seine Regierung wolle die Reserven um bis zu 75 Millionen Barrel erhöhen, sagte Trump. Diese Menge an Rohöl soll nach Angaben des Präsidenten jedoch nur aufgekauft werden, wenn der US-Kongress dem zustimmt - oder wenn die Regierung die Kosten durch die Vermietung von Lagerflächen in Bundeseinrichtungen kompensieren kann. Die derzeitigen strategischen Ölreserven der USA belaufen sich auf 635 Million Barrel. Erlaubt sind Reserven von bis zu 713,5 Million Barrel.

Unterdessen sollen Saudi-Arabien und andere Opec-Mitglieder erwägen, ihre Ölförderung so schnell wie möglich zu reduzieren, anstatt mit diesem Schritt bis Mai zu warten, wenn das jüngst beschlossene Förderabkommen des Kartells mit den USA und Russland in Kraft treten soll, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Im Rahmen des Abkommens, das vor gut einer Woche beschlossen wurde, stimmte Saudi-Arabien zu, seine Produktion als Teil einer breit angelegten Anstrengung zur Ankurbelung der Preise zu senken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

00:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 3Q

07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, 16. Kalenderwoche

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 1Q

09:00 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis

zum Rumpfgeschäftsjahr 2019

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q

-DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Vivendi SA 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,018 Mrd CHF - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +50.000 Personen zuvor: +17.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: -41,0 Punkte zuvor: -49,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -77,5 Punkte zuvor: -43,1 Punkte - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -7,5% gg Vm zuvor: +6,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit März 2022 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2054 im Volumen von 1,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 10.473,50 -0,67 S&P-500-Indikation 2.804,00 -0,61 Nasdaq-100-Indikation 8.675,50 -0,46 Nikkei-225 19.278,03 -1,99 Schanghai-Composite 2.810,94 -1,46 +/- Ticks Bund -Future 172,59 8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.675,90 0,47 DAX-Future 10.544,00 -1,43 XDAX 10.552,43 -1,44 MDAX 22.460,84 0,47 TecDAX 2.906,50 1,23 EuroStoxx50 2.909,50 0,73 Stoxx50 2.857,31 1,10 Dow-Jones 23.650,44 -2,44 S&P-500-Index 2.823,16 -1,79 Nasdaq-Comp. 8.560,73 -1,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,51 -18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Negative Vorgaben von der Wall Street und den Aktienmärkten in Asien geben die Richtung vor. Übergeordnet sind die Corona-Pandemie und die weltweiten Lockerungen der Beschränkungen das bestimmende Thema. Daneben tritt die Berichtssaison verstärkt in den Fokus. Am Vormittag wird in Deutschland auf die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung(ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen geschaut. Sie werden im April mit einem Anstieg auf minus 41,0 nach minus 49,5 im März erwartet.

Rückblick: Freundlich - Die Aktienmärkte schlossen nach einem volatilen Verlauf im PLus. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft setzte sich am Ende durch. Störfeuer kamen vom dramatische Ölpreisverfall in den USA, der die Corona-bedingten Sorgen über die Schärfe der Konjunkturschwäche schürte. Trotzauf den ersten Blick schwächer als erwarteter Quartalszahlen ging es mit Philips um 6 Prozent nach oben. Stützend wirkte der Ausblick. Wie Berenberg anmerkte, stellet Philips ein moderates Umsatzwachstum im Gesamtjahr sowie eine Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge in Aussicht. Die Erwartung habe bislang bei unveränderten Umsätzen sowie einer Margenverschlechterung gelegen. Auch Vivendi legten nach den Quartalszahlen zu und zwar um 4 Prozent. Hier dämpfte bisang die starke Entwicklung der Musiksparte UMG die negativen Auswirkungen der Pandemie. Premier Foods schnellten um 29 Prozent nach oben, nachdem der Lebensmittelhersteller der Zusammenlegung zweier betrieblicher Pensionsprogramme zugestimmt hatte, um die Finanzierung zu verbessern.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Pharmawerte waren gesucht, so schlossen FMC 3,9 Prozent im Plus, für Merck KGaA ging es um 2,5 Prozent nach oben. Zu den Verlierern im DAX gehörten Deutsche Bank mit einem Minus von 1,1 Prozent. Wie es hieß, könnte die Bank ihre Ziele wegen der Coronakrise noch einmal senken. Diese dürfte auch den Geschäftsverlauf der Aareal Bank (minus 4,2 Prozent) nicht unbeeindruckt lassen, so die Analysten der LBBW. Ceconomy fielen um 3,1 Prozent. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr waren schwach ausgefallen. Westgrund schnellten um 12,5 Prozent auf 11,70 Euro nach oben. Der Immobilienkonzern Ado Properties will den ausstehenden Aktionären von Westgrund 11,71 Euro je Aktie anbieten. Ado legten um 3,2 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die dramatischen Entwicklungen am US-Ölmarkt mit dem Einbruch der US-Ölsorte WTI auf negative Preise überlagerten alles und lasteten auf den Aktienkursen, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Dagegen seien andere Nachrichten in den Hintergrund getreten. Drägerwerk wurden nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um Schnellverfahren zuletzt mit 80,00 Euro genannt, 40 Cent niedriger als zum Xetra-Schluss. Für Continental ging es von 71,50 auf 70,73 Euro nach unten, nachdem Fitch die Bonitätsnote des Automobilzulieferers gesenkt hatte.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Ein historisches Debakel des US-Ölpreises WTI sorgte für Verunsicherung und fallende Aktienkurse. Der WTI-Preis für den Mai-Termin rutschte erstmals in der Geschichte in negatives Terrain (siehe Öl). Dazu kamen Bedenken in Bezug auf die jüngsten positiven Daten zur Ausbreitung des Coronavirus. Hier schwankte die Stimmung zwischen der Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Sorge, dies könnte zu früh kommen und eine neuerliche Infektionswelle nach sich ziehen. Der Ölsektor-Index im S&P-500 verlor 3,3 Prozent. Occidental Petroleum gaben um 7,6 Prozent, Exxon Mobil um 4,7 und Chevron um 4,1 Prozent nach. Halliburton gewannen nach anfänglichen Abgaben 0,7 Prozent. Bei der Aktie des Ölfeldausrüsters stützten Zahlen für das erste Quartal, die über den Markterwartungen lagen.

Mit der wieder gestiegenen Verunsicherung und damit einhergehenden Risikoscheu war der sichere Rentenhafen tendenziell gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Titel sank um 1,8 Basispunkte auf 0,62 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.