Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 64 US-Cents ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 3,2 Prozent. Im Vorquartal kamen 0,62 US-Dollar zur Auszahlung. Es ist die insgesamt 19. jährliche Dividendensteigerung in Folge. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,56 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 55,53 US-Dollar (Stand: 20. April 2020) ...

