PARIS (dpa-AFX) - Danone hat im ersten Quartal von Hamsterkäufen durch die Corona-Krise profitiert. Da die Unsicherheit durch die Corona-Pandemie aber extrem hoch ist und den Hersteller vor große Aufgaben bei der Produktion stellt, und zudem zum Teil die Produktpalette auf die neue Nachfragesituation umgestellt werden muss, zieht der französische Nahrungsmittelhersteller seine Ende Februar bereits gesenkte Prognose für 2020 ganz zurück. Dies teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Dienstag in Paris mit.



Damals hatte Danone bereits die Auswirkungen der Corona-Krise vor allem im wichtigen China-Geschäft gespürt. Inzwischen sind alle Regionen der Welt von der Pandemie betroffen, so dass die Unsicherheit deutlich gestiegen ist. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 1,7 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro - bereinigt um die Effekte von Währungsumrechnungen und sowie Zu- und Verkäufen habe das Wachstum 3,7 Prozent betragen. Damit übertraf Danone die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten, die nur mit einem leichten Umsatzanstieg gerechnet hatten./zb/fba

DANONE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de