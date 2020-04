DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will den dramatischen Absturz des Erdölpreises dafür nutzen, die strategischen Ölreserven seines Landes aufzustocken. Seine Regierung wolle die Reserven um bis zu 75 Millionen Barrel erhöhen, sagte Trump. Diese Menge an Rohöl soll nach Angaben des Präsidenten jedoch nur aufgekauft werden, wenn der US-Kongress dem zustimmt - oder wenn die Regierung die Kosten durch die Vermietung von Lagerflächen in Bundeseinrichtungen kompensieren kann. Die derzeitigen strategischen Ölreserven der USA belaufen sich auf 635 Million Barrel. Erlaubt sind Reserven von bis zu 713,5 Million Barrel.

Unterdessen sollen Saudi-Arabien und andere Opec-Mitglieder erwägen, ihre Ölförderung so schnell wie möglich zu reduzieren, anstatt mit diesem Schritt bis Mai zu warten, wenn das jüngst beschlossene Förderabkommen des Kartells mit den USA und Russland in Kraft treten soll, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Im Rahmen des Abkommens, das vor gut einer Woche beschlossen wurde, stimmte Saudi-Arabien zu, seine Produktion als Teil einer breit angelegten Anstrengung zur Ankurbelung der Preise zu senken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

22:00 Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -7,5% gg Vm zuvor: +6,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.801,50 -0,70% Nasdaq-100-Indikation 8.671,00 -0,51% Nikkei-225 19.244,10 -2,16% Hang-Seng-Index 23.797,64 -2,19% Kospi 1.869,86 -1,50% Shanghai-Composite 2.810,65 -1,47% S&P/ASX 200 5.247,50 -1,97%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Belastet werden die Märkte von dem historischen Preisabsturz am Ölmarkt zu Wochenbeginn aufgrund eines massiven Überangebots. Die Börsen folgen damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Zudem zeigen sich die Anleger zutiefst besorgt über die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft. In Südkorea drücken zudem Exportdaten auf das Sentiment. Demnach sind die koreanischen Exporte in den ersten Wochen im April deutlich zurückgegangen. Für Verunsicherung sorgen zudem US-Medienberichte wonach die US-Regierung Informationen darüber hat, dass sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nach einer Operation in einem kritischen Zustand befindet. Ölwerte in der ganzen Region stehen wegen des Preisabsturzes unter Abgabedruck. Oil Search und Woodside verlieren in Sydney 5,8 bzw. 1,1 Prozent. Für Santos geht es um 1,9 Prozent abwärts. Die beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP geben 2,1 bzw. 2,3 Prozent nach. In Tokio geben Inpex 1,7 Prozent ab und in Hongkong liegen CNOOC 3,6 Prozent hinten.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von IBM fiel um 3,1 Prozent auf 116,70 US-Dollar. Der IT-Dienstleister hatte im ersten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Gewinn übertraf jedoch die Markterwartungen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde wegen der konjunkturellen Unsicherheiten jedoch ausgesetzt. Equifax stiegen 7,3 Prozent auf 134,99 Dollar, nachdem der Finanzdienstleister die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch zurückgezogen. Für den Aktienkurs von Darden Restaurants ging es um 2,1 Prozent nach unten auf 60,48 Dollar. Der Betreiber der Restaurantkette Olive Garden hatte angekündigt, Aktien im Wert von 400 Millionen Dollar auszugeben. Zudem sind die Umsätze auf bereinigter Basis im vierten Geschäftsquartal um 44,7 Prozent zurückgegangen. J.M. Smucker gewannen 2,4 Prozent auf 124,50 Dollar. Der Hersteller von Marmelade hatte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 angehoben aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Brotaufstrichen infolge der Pandemie.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.650,44 -2,44 -592,05 -17,13 S&P-500 2.823,16 -1,79 -51,40 -12,62 Nasdaq-Comp. 8.560,73 -1,03 -89,41 -4,59 Nasdaq-100 8.726,51 -1,20 -105,90 -0,08 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,39 Mrd Gewinner 670 2.537 Verlierer 2.294 440 Unverändert 43 43

Sehr schwach - Ein historisches Debakel des US-Ölpreises WTI sorgte für Verunsicherung und fallende Aktienkurse. Der WTI-Preis für den Mai-Termin rutschte erstmals in der Geschichte in negatives Terrain (siehe Öl). Dazu kamen Bedenken in Bezug auf die jüngsten positiven Daten zur Ausbreitung des Coronavirus. Hier schwankte die Stimmung zwischen der Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Sorge, dies könnte zu früh kommen und eine neuerliche Infektionswelle nach sich ziehen. Der Ölsektor-Index im S&P-500 verlor 3,3 Prozent. Occidental Petroleum gaben um 7,6 Prozent, Exxon Mobil um 4,7 und Chevron um 4,1 Prozent nach. Halliburton gewannen nach anfänglichen Abgaben 0,7 Prozent. Bei der Aktie des Ölfeldausrüsters stützten Zahlen für das erste Quartal, die über den Markterwartungen lagen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -0,8 0,20 -101,3 5 Jahre 0,34 -2,2 0,36 -158,7 7 Jahre 0,53 0,5 0,52 -172,2 10 Jahre 0,62 -1,8 0,64 -182,0 30 Jahre 1,22 -4,1 1,26 -184,4

Mit der wieder gestiegenen Verunsicherung und damit einhergehenden Risikoscheu war der sichere Rentenhafen tendenziell gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Titel sank um 1,8 Basispunkte auf 0,62 Prozent. Die heftigen Turbulenzen am Ölmarkt deuteten auf eine anhaltende Belastung der Konjunktur in den USA und auch global hin, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:53 % YTD EUR/USD 1,0835 -0,3% 1,0869 1,0864 -3,4% EUR/JPY 116,40 -0,5% 117,00 117,02 -4,5% EUR/GBP 0,8734 -0,0% 0,8736 0,8714 +3,2% GBP/USD 1,2406 -0,3% 1,2441 1,2469 -6,4% USD/JPY 107,42 -0,2% 107,65 107,73 -1,2% USD/KRW 1232,36 +1,0% 1220,68 1220,20 +6,7% USD/CNY 7,0854 +0,2% 7,0736 7,0733 +1,8% USD/CNH 7,0969 +0,1% 7,0923 7,0804 +1,9% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7506 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,6310 -0,3% 0,6331 0,6364 -10,0% NZD/USD 0,5996 -0,6% 0,6034 0,6054 -10,9% Bitcoin BTC/USD 6.892,26 +0,6% 6.853,01 7.185,26 -4,4%

Der Dollar zog zwischenzeitlich leicht an und profitierte damit von seinem Status als sicherer Hafen. Im Verlauf gab er die Gewinne aber wieder vollständig ab. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,0859 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,0840 Dollar. Der Yuan zeigte sich nach der zweiten Leitzinssenkung in China in diesem Jahr mininmal leichter. Laut Analyst Hao Zhou von der Commerzbank deckte sich die Senkung des Zinses für einjährige Ausleihungen um 20 Basispunkte weitestgehend mit den Markterwartungen. Da der Wirtschaft starker Gegenwind ins Gesicht blase, seien weitere Lockerungen unvermeidlich.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 1,58 -37,63 +104,2% 39,21 -97,4% Brent/ICE 25,43 25,57 -0,5% -0,14 -60,3%

Für den WTI-Ölpreis des am Dienstag fällig werdenden Mai-Kontrakts gab es kein Halten. Er brach zum US-Settlement um 231,4 Prozent auf minus 24,00 US-Dollar je Fass ein, weil die Lager voll sind und es wegen der Coronavirus-Pandemie nur ein deutlich verringerte Ölnachfrage gibt. Im Tagestief waren es minus 40,32 Dollar. US-Öl zur Lieferung stand ebenfalls massiv unter Druck und verbilligte sich um 15,5 Prozent auf 21,15 Dollar. Europäisches Öl der Sorte Brent war für 26,16 Dollar je Fass zu haben - ein Abschlag von immerhin 6,8 Prozent. "Nicht nur, dass die Nachfrage zum Stillstand gekommen ist, die Auswirkungen der Förderkürzungen durch die OPEC+ werden auch nicht rechtzeitig für die aktuelle Lieferung wirksam", so Phil Flynn, Marktanalyst bei Price Futures Group. "Der Einbruch ist hauptsächlich ein Spiegelbild der Händler, die in den Juni-Kontrakt wechseln, denn niemand will eine Lieferung annehmen, weil die Lagerkapazität fast erreicht ist", erläuterte Edward Moya von Oanda. "Ich denke, dies wird die Opec und, was noch wichtiger ist, US-Präsident Donald Trump dazu veranlassen, den Panik-Knopf zu drücken," was zu mehr Handlungen in Form von Förderkürzungen oder anderen Maßnahmen führen könnte, so Öl-Analyst Peter Cardillo von Spartan Capital.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag kostet das Mai-Öl rund 1,40 Dollar, WTI zu Lieferung im Juni geht mit 24,40 Dollar dagegen weitgehend unverändert um.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.691,72 1.694,20 -0,1% -2,49 +11,5% Silber (Spot) 15,25 15,40 -1,0% -0,16 -14,6% Platin (Spot) 772,85 774,35 -0,2% -1,50 -19,9% Kupfer-Future 2,27 2,32 -2,3% -0,05 -19,3%

Der Goldpreis legte im wieder von Verunsicherung dominierten Umfeld zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.695 Dollar. Die fallenden Preise für Industrierohstoffe deuteten auf eine scharfe Rezession hin, hieß es. Daher bleibe Gold als Krisenwährung gesucht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

VEREINTE NATIONEN

Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben einen "gleichberechtigten" Zugang zu künftigen Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus verlangt. Eine entsprechende Resolution wurde am Montag von der UN-Vollversammlung in New York einstimmig verabschiedet. Darin wird gefordert, dass künftige Medikamente sowie Impfstoffe gegen das Virus in "gerechter, transparenter, gleichberechtigter und effizienter" Form allen Ländern mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gelte besonders für die Entwicklungsländer.

CORONA-KRISE USA

- US-Präsident Donald Trump will wegen der Coronavirus-Pandemie die gesamte Einwanderung in die USA vorläufig aussetzen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter kündigte Trump am Montagabend (Ortszeit) an, dass er ein entsprechendes Dekret unterzeichnen werde. Details nannte der Präsident allerdings nicht.

- In den USA hat es erneut Proteste gegen die Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gegeben. Hunderte Menschen zogen am Montag durch Harrisburg, die Hauptstadt des Bundesstaates Pennsylvania, und forderten eine rasche Rückkehr zur Normalität. Vor dem Regionalparlament schlossen sich Politiker der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump den Demonstranten an.

- US-Präsident Donald Trump will den Gouverneur des von der Coronavirus-Pandemie besonders heftig heimgesuchten Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, am Dienstag im Weißen Haus empfangen.

ISRAEL

Nach einem wochenlangen Machtpoker haben sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein ehemaliger Rivale Benny Gantz auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung geeinigt.

NORD-KOREA

Die südkoreanische Regierung hat Berichte nicht bestätigt, wonach sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un möglicherweise in schlechter gesundheitlicher Verfassung befinden soll. "Wir haben nichts zu bestätigen", erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Dienstag. Seine Regierung habe "keine besondere Bewegung" innerhalb Nordkoreas festgestellt.

SYRIEN / IRAN

Bei einem Treffen in Damaskus haben der syrische Machthaber Baschar al-Assad und der iranische Außenminister Dschawad Sarif die trotz der Corona-Krise geltenden US-Sanktionen gegen ihre Länder verurteilt. Die Pandemie stelle "das Scheitern westlicher Systeme" bloß - "und ihren Mangel an Moral", sagte Assad laut einer Erklärung seines Büros während des Treffens mit Sarif.

IBM

hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen übertraf der Gewinn die Markterwartungen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten kassiert. Der Umsatz sank auf 17,57 (18,18) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 17,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel auf 1,18 (1,59) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie lag er bei 1,84 Dollar und übertraf damit die Prognose der Analysten von 1,81 Dollar.

VIRGIN AUSTRAILIA

Australiens zweitgrößte Fluggesellschaft hat sich in freiwillige Insolvenzverwaltung begeben. Sie ist damit eine der ersten großen Airlines, die in der Corona-Pandemie mit behördlich verordnetem Stillstand bei internationalen Reisen unter einen Insolvenz-Schutzschirm schlüpft.

